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13.03.18 17:25 На правобережье неизвестный ограбил офис микрозаймов





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К слову, в начале марта в Советском районе другой преступник за один вечер совершил







Полиция Красноярска ищет дерзкого налётчика. Неизвестный напал на микрокредитную организацию на улице 60 лет Октября. Угрожая пистолетом, он забрал 10 тысяч рублей. Преступление попало на камеру наблюдения. Личность мужчины устанавливается. На вид ему 45-50 лет, среднее телосложение, лицо европейского типа с накладными усами, серая куртка с капюшоном и чёрные кроссовки. Узнавших его просят обратиться в полицию.К слову, в начале марта в Советском районе другой преступник за один вечер совершил нападения на три точки с микрозаймами. Его быстро задержали и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.











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