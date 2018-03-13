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НОВОСТИ | Происшествия





13.03.18 20:45 В Красноярске при пожаре погиб 4-летний мальчик



Фото
Трагедия, в которой погиб ребёнок, произошла около полудня в дачном секторе Октябрьского района Красноярска. Дом построен из очень тонкого бруса, стоит в отдалении от дороги и сюда очень трудно доехать. Дом считается дачным, но семья проживала тут постоянно.

В момент возгорания в строении находились двое малолетних детей и их мать, которая спала на втором этаже. Как уже выяснили следователи, именно дети устроили игры с огнём, четырёхлетний мальчик погиб.

"Дети играли с огнём, предварительно произошло возгорание. Одного ребёнка мать успела спасти, второго не успела. Они выпрыгнули из окна второго этажа", - сообщила старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Анна Теретенко.

Надо сказать, что кое-какие меры противопожарной безопасности всё же предпринимались, об этом свидетельствует огнетушитель, который стоит в прихожей. Пожарным потребовался целый час для того, чтобы потушить возгорание - работали 25 человек и 7 единиц техники.

44-летняя женщина и её выживший после шалостей с огнём старший сын сейчас находятся в больнице. По факту произошедшего проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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