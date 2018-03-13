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13.03.18 20:56 Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото на Паралимпиаде в Корее





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Также в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения норильчанин Валерий Редкозубов с лидером Евгением Героевым завоевал бронзовую медаль.







Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в корейском Пхёнчхане. Алексей выступал в суперкомбинации среди стоячих спортсменов и опередил своего основного конкурента француза Артура Боше на полсекунды.Также в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения норильчанин Валерий Редкозубов с лидером Евгением Героевым завоевал бронзовую медаль.











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