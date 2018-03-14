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14.03.18 09:12 Отчёт главы Красноярска С.Ерёмина о работе в 2017 году







Глава Красноярска Сергей Ерёмин отчитался о работе городской администрации за прошлый год и рассказал о планах и проектах на 2018й. Самые интересные моменты доклада.







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