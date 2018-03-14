НОВОСТИ | Общество













14.03.18 11:39 В Октябрьском районе Красноярска приостановили работу котельной





Фото



Оборудование было опломбировано, материалы передали в суд, который приостановил работу котельной на два месяца. Всего в Красноярске остановлены работавшие без разрешения котельные на 15 предприятиях.







В Октябрьском районе Красноярска приостановлена работа котельной, выбросы которой превышали допустимый уровень. Пробы воздуха в районе котельной по улице Калинина осуществила передвижная лаборатория. Выяснилось, что выбросы диоксида азота превысили предельно допустимую концентрацию почти в полтора раза.Оборудование было опломбировано, материалы передали в суд, который приостановил работу котельной на два месяца. Всего в Красноярске остановлены работавшие без разрешения котельные на 15 предприятиях.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













