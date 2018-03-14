"Поезд здоровья" отправился на северо-восток края. 14 марта медики принимают на станции Карабула. Поезд состоит из девяти вагонов, которые оснащены современным оборудованием. Приём ведут терапевт, хирург, офтальмолог, невролог, педиатр и другие специалисты.
Пациенты на месте могут не только проконсультироваться по проблемам здоровья, но и пройти необходимые обследования и получить результаты анализов. За день врачи готовы принять до 150 пациентов. Время работы - с 8 до 18 часов.
14-16 марта - станция Карабула
17-18 марта - станция Новохайская
19-20 марта - станция Чунояр
21 марта - станция Тамтачет
22-23 марта - станция Новобирюсинская
24 марта - станция Черманчет
25 марта - станция Поканаевка
26-27 марта - станция Решоты