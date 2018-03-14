НОВОСТИ | Общество













14.03.18 11:40 "Поезд здоровья" отправился на северо-восток края





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Пациенты на месте могут не только проконсультироваться по проблемам здоровья, но и пройти необходимые обследования и получить результаты анализов. За день врачи готовы принять до 150 пациентов. Время работы - с 8 до 18 часов.







"Поезд здоровья" отправился на северо-восток края. 14 марта медики принимают на станции Карабула. Поезд состоит из девяти вагонов, которые оснащены современным оборудованием. Приём ведут терапевт, хирург, офтальмолог, невролог, педиатр и другие специалисты.Пациенты на месте могут не только проконсультироваться по проблемам здоровья, но и пройти необходимые обследования и получить результаты анализов. За день врачи готовы принять до 150 пациентов. Время работы - с 8 до 18 часов. 14-16 марта - станция Карабула

17-18 марта - станция Новохайская

19-20 марта - станция Чунояр

21 марта - станция Тамтачет

22-23 марта - станция Новобирюсинская

24 марта - станция Черманчет

25 марта - станция Поканаевка

26-27 марта - станция Решоты



















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