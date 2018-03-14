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14.03.18 11:46 Для выхода в финал чемпионата России хоккеистам "Енисея" нужная ещё одна победа





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"Нам нужно переступать через себя, забывать предыдущие обиды, поражения и двигаться дальше, смотреть вперёд", - сказал главный тренер ХК "Кузбасс" Алексей Китьков.



Если мы выйдем в финал, 25 марта в Хабаровске состоится единственный золотой матч, который и определит чемпиона России. Красноярские тренеры уверяют, о финале пока даже не думают. Сейчас нам нужна третья победа над "Кузбассом".



"Я сам был таким, на каждую игру настраивался как на последний бой, и ребята так же. Пока не решим вопрос - ничего сказать не могу", - сказал главный тренер ХК "Енисей" Сергей Ломанов.



"Золото надо! И чемпионы мира, и суперкубок, и чемпионами России обязательно надо стать. Весь сезон идти на первом месте и проиграть?! Выиграем обязательно!", - уверены болельщики.



Вероятнее всего, эта игра последняя на домашнем поле в нынешнем сезоне. Полуфинал. Играем до трёх побед. Красноярцы уже выиграли у "Кузбасса" дважды: 13:4 первый матч и 7:3 второй. Следующие две игры - в Кемерове."Нам нужно переступать через себя, забывать предыдущие обиды, поражения и двигаться дальше, смотреть вперёд", - сказал главный тренер ХК "Кузбасс" Алексей Китьков.Если мы выйдем в финал, 25 марта в Хабаровске состоится единственный золотой матч, который и определит чемпиона России. Красноярские тренеры уверяют, о финале пока даже не думают. Сейчас нам нужна третья победа над "Кузбассом"."Я сам был таким, на каждую игру настраивался как на последний бой, и ребята так же. Пока не решим вопрос - ничего сказать не могу", - сказал главный тренер ХК "Енисей" Сергей Ломанов."Золото надо! И чемпионы мира, и суперкубок, и чемпионами России обязательно надо стать. Весь сезон идти на первом месте и проиграть?! Выиграем обязательно!", - уверены болельщики. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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