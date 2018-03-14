Вероятнее всего, эта игра последняя на домашнем поле в нынешнем сезоне. Полуфинал. Играем до трёх побед. Красноярцы уже выиграли у "Кузбасса" дважды: 13:4 первый матч и 7:3 второй. Следующие две игры - в Кемерове.
"Нам нужно переступать через себя, забывать предыдущие обиды, поражения и двигаться дальше, смотреть вперёд", - сказал главный тренер ХК "Кузбасс" Алексей Китьков.
Если мы выйдем в финал, 25 марта в Хабаровске состоится единственный золотой матч, который и определит чемпиона России. Красноярские тренеры уверяют, о финале пока даже не думают. Сейчас нам нужна третья победа над "Кузбассом".
"Я сам был таким, на каждую игру настраивался как на последний бой, и ребята так же. Пока не решим вопрос - ничего сказать не могу", - сказал главный тренер ХК "Енисей" Сергей Ломанов.
"Золото надо! И чемпионы мира, и суперкубок, и чемпионами России обязательно надо стать. Весь сезон идти на первом месте и проиграть?! Выиграем обязательно!", - уверены болельщики.