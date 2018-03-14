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14.03.18 11:42 В Красноярске прошли учения лесного спецназа



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Вертолёт завис на высоте всего десяти метров. Для десантников отработать навыки высадки без посадки означает однажды сохранить себе жизнь. Даже канат у каждого свой, его укладывают сами. Если оборвётся - пенять только на себя. "В момент сброса такой бухты из кабины вертолёта она распускается, достигая земли на нужную длину", - пояснил инструктор парашютно-десантной подготовки Юрий Катышев.

Этим летом не исключают повторения ситуации 2012 года, когда сухая тайга горела на огромных территориях. Именно для таких случаев и нужны навыки десантников. Для лесного спецназа такие посадки - обычное, хотя и крайне опасное дело. Высаживаться иногда приходится в глухой тайге, прямо в пекло пожара на очень-очень маленькие площадки.

А нештатные ситуации для десантников - обычное дело. Иногда приходится спускаться, не особо разбирая - а что там, на земле? "Иногда в крону деревьев проходишь, там даже нет площадки, есть редина, где вертолёт может подвиснуть. Причём летом он плохо висит", - рассказал лесопожарный Сергей Терёхин.

Лётчикам тоже необходимо обладать недюжинным мастерством. Удержать вертолёт так, чтобы пожарный спустился на пятачок пять на пять метров. "Командиру нужно очень точно отработать воздушным судном для того, чтобы машина висела точно и не сдвигалась ни на сантиметр ни вправо, ни влево", - рассказал командир Центрального звена краевого лесопожарного центра Виталий Киселёв.

Теперь к тренировкам приступают в Енисейске, Богучанах и Кежемском районе. Именно эти территории считаются в крае наиболее пожароопасными.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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