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НОВОСТИ | Общество





14.03.18 11:45 Красноярские эксперты проверили качество подсолнечных семечек



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Для экспертизы в красноярских торговых сетях было закуплено десять образцов семечек различных производителей, которые студенты на проверяли чистоту и крупность, на наличие в упаковке мусора, шелухи, испорченных семян. Оценили внешний вид и равномерность прожарки, вкус, аромат. И проверили всю продукцию на промасливание.

Семечка, обжаренная на масле, блестит. В сравнении с ними более вкусными экспертам показались экземпляры, приготовленные воздушным путём. Но кроме вкусовых и внешних качеств семечки изучили в лаборатории красноярского центра стандартизации и метрологии.

"Были исследованы на токсичность - это свинец, мышьяк и ртуть. По всем показателям все образцы безопасны", - сообщила ведущий инженер отдела стандартизации ФБУ "Красноярский ЦСМ" Яна Соколова.

Практически единогласно студенты определили победителей рейтинговой оценки. "Первое место заняли семечки "Чудные" очищенные, которые были вне конкуренции по вкусу, по запаху, по чистоте", - пояснила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Галина Рыбакова.

На втором месте рейтинга семечки в скорлупе "От Мартина", на третьем образец марки "Степановна". К слову, остальные образцы также не сильно уступили этой тройке лидеров.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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