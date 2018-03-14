НОВОСТИ | Общество













14.03.18 11:44 Красноярец выиграл в лотерею 4 миллиона рублей





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Красноярец выиграл 4 миллиона рублей в лотерею. Имя счастливчика пока не называют. Сам лотерейный билет стоил 120 рублей. Организаторы сообщают, за последние два года суммы свыше миллиона рублей выигрывали 29 человек.













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