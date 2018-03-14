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НОВОСТИ | Экономика





14.03.18 19:12 Земли бывшего совхоза "Октябрьский" останутся в муниципальной собственности



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Депутаты Красноярского горсовета не допустили продажу ценного участка в Октябрьском районе. Департамент муниципального имущества администрации мегаполиса проводит плановую приватизацию. На торги выставляют подвалы и ветхие здания, несущие одни убытки для городского бюджета. Но есть в этом перечне и слишком перспективные лоты. Например, формально этот участок земли в Октябрьском районе в прошлом году получил статус для малоэтажной застройки.

"При этом упала кадастровая стоимость этой земли. И сегодня, когда муниципалитет пытался выставить эту территорию на торги, цена этой земли была не совсем адекватна той, которая есть на самом деле. Можно было надеяться, что за счёт аукциона цена поднимется, но надежд было не очень много", - пояснила депутат Красноярского горсовета Наталья Фирюлина.

Предложение об исключении из планов приватизации участка внесла депутат Наталья Фирюлина. Она увидела, что в погоне за малой прибылью Красноярск может упустить большую выгоду. Эту землю в бывшем совхозе "Октябрьский" можно назвать золотой. Возведение здесь многоэтажек принесло бы строителям хороший доход. Но череда бетонных муравейников не улучшит экологию в миллионном городе.

А вот создание на этой территории одного из элементов зелёного каркаса Красноярска более рационально, считают народные избранники. Сейчас в краевом центре готовят крупный проект по озеленению. Одним из вариантов использования этой площадки депутаты видят выращивание саженцев. "Там нужно продумать хороший стратегический план, как возродить это зелёное хозяйство, чтобы оно работало на благо города", - отметила председатель комиссии по экологической политике Красноярского горсовета Евгения Бухарова.

В итоге по решению, принятому в горсовете, земли бывшего совхоза "Октябрьский" остались в муниципальной собственности.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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