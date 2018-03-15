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НОВОСТИ | Общество





15.03.18 08:51 Красноярский край получит миллиард на ясли



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Красноярский детский сад №300 - настоящая планета детства, здесь около 500 воспитанников. В ясельной группе 27 ребятишек двух и трёх лет. Именно в этом возрасте важно привести ребёнка в садик, где быстрому развитию способствуют совместные игры. Пятиразовое питание, прогулка два раза в день и 3 часа 15 минут на сон. Для яслей действуют и строгие санитарные нормы.

"Эти группы расположены всегда на первом этаже, имеют подогрев полов, потому что физиологически маленькие дети чаще играют на полу, чем на стульчиках, на лавочках, на диванчиках", - пояснила заведующая МДОУ "Детский сад №300" Татьяна Шуварова.

Все эти требования будут учтены при создании новых ясельных групп. Сейчас более двух тысяч детей в крае в возрасте от полутора до трёх лет стоят в очереди на получение места.

"Дети, которые родились в самый пик рождаемости, сейчас как раз достигают того возраста, когда можно идти в детский сад. И конечно, у нас есть там небольшая очередь, которую мы будем ликвидировать в ближайшее время. Мы сможем ещё более 2000 мест для детей создать", - пояснила Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Татьяна Гридасова.

На создание ясельных групп в детских садах Красноярский край получит более миллиарда рублей. Объём средств рассчитан с учётом численности детей в крае в возрасте до трёх лет, не обеспеченных местами в яслях. За два года в крае построят восемь детских садов - от 200 до 270 мест.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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