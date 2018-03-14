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14.03.18 17:44 Почётными донорами России стали 13 красноярцев





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"Увидела социальную рекламу по телевизору. Там ребёнок читал стих, он заканчивался словами: "Ну а кровь сдать в нашем веке могут только человеки". И я решила себя попробовать, это был вызов. Конечно, я не вижу, каким образом я помогаю, но у меня есть знакомые и друзья, у кого есть люди, которым нужна эта кровь или её компоненты. И я это ощущаю", - сказала почётный донор России Злата Карвась.





В красноярском художественном музее имени Василия Сурикова состоялось торжественное вручение нагрудных знаков "Почётный донор России", награду получили 13 жителей краевого центра. Это люди, которые сдали кровь 40 и более раз, а также плазму свыше 60 раз. Самым молодым почётным донором в этом году стала Злата Карвась - ей 26 лет, и впервые девушка сдала кровь в 2011. На данный момент в общей сложности она пожертвовала свыше 20 литров крови."Увидела социальную рекламу по телевизору. Там ребёнок читал стих, он заканчивался словами: "Ну а кровь сдать в нашем веке могут только человеки". И я решила себя попробовать, это был вызов. Конечно, я не вижу, каким образом я помогаю, но у меня есть знакомые и друзья, у кого есть люди, которым нужна эта кровь или её компоненты. И я это ощущаю", - сказала почётный донор России Злата Карвась.







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