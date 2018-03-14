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14.03.18 17:41 С красноярского рынка уходят АЗС "Газпром"





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В Красноярске одной сетью АЗС станет меньше. По решению руководства с рынка уходят заправки под брендом "Газпром". Последний день работы - 31 марта. Не стоит их путать с другой дочерней структурой промышленного гиганта - "Газпромнефтью". Федеральная сеть арендовала бензоколонки у красноярской фирмы "Магнат РД". Что будет с комплексами и оборудованием, собственники пока не решили.











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