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15.03.18 09:10 Лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин встретился с юными хоккеистами



Фото
Космонавта Юрчихина хоккеисты встречают аплодисментами. Один из первых вопросов - как в космосе стирать одежду? "Одну из проблем космонавтики ты определил, сегодня стиральных машин на борту нет. Одежду берём разовую. Обычная футболка рассчитана на три дня. Первый день сухая, красивая, на второй день мы её в спорте используем, мы дважды в день тренируемся. Она, конечно, потеет, вещаем возле вентилятора, чтобы высохла. Третий раз использовал и на выброс", - рассказал лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин.

- Были у вас выходы в космос и страшно ли вам было? Как вы преодолевали эти страхи?
- Страшно интересно было. Самое главное - уметь преодолевать чувство страха и не допускать, чтобы оно превратилось в панику.

Официально в космосе, как и на Земле, пятидневка, но свободного времени почти нет. "В первую очередь это возможность поговорить с семьёй. Мы счастливые люди, у нас есть IPфония, я могу позвонить кому угодно на Земле, мне позвонить никто не может", - рассказал лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин.

Уже на втором часу встречи решились - спросили про уборную. "Должно быть быстро, чисто, не должно оставаться запахов - это замкнутое пространство. Иногда мы говорим - за рубежом вещи делают лучше, качественнее. Но на американском сегменте, сколько они ни разрабатывали своих систем, туалет стоит наш", - рассказал лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин.

Встреча могла продолжаться и три часа, но тренер скомандовал - всем на лёд. На память автограф и общее фото.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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