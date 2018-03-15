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15.03.18 09:04 Александр Усс подписал генеральную схему газификации края





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"Понятно, что для нас предпочтительней сценарий, который подразумевает использование ресурсной базы в Красноярском крае, потому что помимо собственно газификации он подразумевает развитие и эксплуатацию месторождений, развитие газопереработки, создание дополнительных рабочих мест, решение социальных вопросов, бюджетную эффективность и целый ряд других вопросов", - отметил и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.







Глава Красноярского края Александр Усс подписал генеральную схему газификации региона. Документ включает в себя три возможных сценария перехода на голубое топливо. По двум из них природный газ будет поступать в регион из соседних субъектов федерации. Третий сценарий в краевом правительстве считают наиболее предпочтительным: проложить трубы из Эвенкии. Теперь документ отправится в "Газпром", где и выберут наиболее перспективный вариант и, возможно, включат его в свою инвестиционную программу."Понятно, что для нас предпочтительней сценарий, который подразумевает использование ресурсной базы в Красноярском крае, потому что помимо собственно газификации он подразумевает развитие и эксплуатацию месторождений, развитие газопереработки, создание дополнительных рабочих мест, решение социальных вопросов, бюджетную эффективность и целый ряд других вопросов", - отметил и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.











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