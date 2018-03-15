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15.03.18 11:45 Красноярский школьник получил подарок от сборной России по футболу





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Школьник обещал теперь с подарком не расставаться. Сам фанат футбола этим видом спорта профессионально не занимается, хотя хотел бы покорять большие стадионы, как и его кумиры. А пока воспользовался моментом и передал пожелания сборной страны.



"Победы, голов, чтобы они всех уделали! И чтобы всю страну нашу прославили на 100%!", - сказал финалист конкурса сборной России по футболу Максим Егорцев.







Девятилетний красноярец получил подарок от сборной России по футболу. Юный Максим Егорцев написал спортсменам письмо. В нём он рассказал о своей семье - преданных фанатах футбола, и признался, что мечтает о мужских часах с символикой сборной страны. История мальчика тронула спортсменов и они исполнили мечту ребёнка.Школьник обещал теперь с подарком не расставаться. Сам фанат футбола этим видом спорта профессионально не занимается, хотя хотел бы покорять большие стадионы, как и его кумиры. А пока воспользовался моментом и передал пожелания сборной страны."Победы, голов, чтобы они всех уделали! И чтобы всю страну нашу прославили на 100%!", - сказал финалист конкурса сборной России по футболу Максим Егорцев.











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