НОВОСТИ | Общество













15.03.18 11:40 Красноярский край стал самым многонаселённым регионом Сибири





Фото







Численность жителей края выросла на 1166 человек - это последние данные управления статистики. Сейчас в нашем регионе проживает 2 миллиона 876 тысяч человек. Мы стали самым многонаселённым регионом Сибири. Второе место занимает Новосибирская область, третье - Кемеровская.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













