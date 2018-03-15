НОВОСТИ | Общество













15.03.18 17:39 На севере края создана система экстренного медицинского реагирования





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"То оснащение, которое у нас сейчас есть, позволяет проводить операции, в возможности проведения которых до этого мы сомневались. Даже плановые мы отправляли в краевую больницу в Красноярск. Сейчас мы всё делаем в стенах своего учреждения. Работники Ванкорского месторождения тоже прилетают к нам и вся необходимая экстренная медицинская помощь оказывается в наших условиях", - отметила и.о. главного врача КГБУЗ "Игарская городская больница" Алла Тарханова.



По последнему слову медицинской техники нефтяники оснастили и медпункт аэропорта "Игарка". Все медучреждения оснащены современными модулями телемедицины: они позволяют в режиме онлайн получать консультации ведущих врачей. В краевую больницу поставлено оборудование для проведения травматологических операций, аппараты искусственной вентиляции лёгких.



"Это оборудование используется абсолютно для всех наших пациентов, и это широкий жест со стороны компании, которая позволяет нам использовать их средства для того, чтобы улучшить помощь каждому жителю Красноярского края", - подчеркнул главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин.



В будущем "Роснефть" намерена реализовать аналогичные проекты и в других регионах присутствия.



Вопрос экстренного медицинского обслуживания на Севере всегда стоял очень остро - именно в силу огромных расстояний. Новая система связала все медучреждения в единое целое - от медпунктов в вахтовых посёлках Ванкора до краевой больницы. Полностью реконструировано и оснащено хирургическое отделение Игарской городской больницы."То оснащение, которое у нас сейчас есть, позволяет проводить операции, в возможности проведения которых до этого мы сомневались. Даже плановые мы отправляли в краевую больницу в Красноярск. Сейчас мы всё делаем в стенах своего учреждения. Работники Ванкорского месторождения тоже прилетают к нам и вся необходимая экстренная медицинская помощь оказывается в наших условиях", - отметила и.о. главного врача КГБУЗ "Игарская городская больница" Алла Тарханова.По последнему слову медицинской техники нефтяники оснастили и медпункт аэропорта "Игарка". Все медучреждения оснащены современными модулями телемедицины: они позволяют в режиме онлайн получать консультации ведущих врачей. В краевую больницу поставлено оборудование для проведения травматологических операций, аппараты искусственной вентиляции лёгких."Это оборудование используется абсолютно для всех наших пациентов, и это широкий жест со стороны компании, которая позволяет нам использовать их средства для того, чтобы улучшить помощь каждому жителю Красноярского края", - подчеркнул главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин.В будущем "Роснефть" намерена реализовать аналогичные проекты и в других регионах присутствия. Дмитрий БЫЗОВ











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