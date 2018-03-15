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15.03.18 17:45 В Красноярске стартует фестиваль "Театральная весна"





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ТЮЗ превратится в коммунальную квартиру. Гостей ждут кухонные разговоры, споры и театральные байки, чтение вслух перед сном. Можно приходить в пижамах и тапочках. А в Музыкальном театре пройдёт презентация мюзикла "Винил". Гостей ждёт атмосфера 1960 годов. Начало в 20:00, стоимость билета 10 рублей.



"С 16 по 27 марта пройдёт фестиваль "Театральная весна". Всего критиками в Красноярском крае было отсмотрено целых 50 спектаклей с ноября по февраль 2018 года. Из 50 спектаклей 16 вошли в фестивальную программу и будут показаны на площадках города Красноярска", - сообщила и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.





16 марта краевой фестиваль "Театральная весна" откроется "Театральной ночью". В ней примут участие более 10 театров не только в Красноярске, но и в других городах региона. Тематика проекта разнообразна; например, в эту ночь в театре оперы и балета пройдёт опера-квест по мотивам "Волшебной флейты" Моцарта.ТЮЗ превратится в коммунальную квартиру. Гостей ждут кухонные разговоры, споры и театральные байки, чтение вслух перед сном. Можно приходить в пижамах и тапочках. А в Музыкальном театре пройдёт презентация мюзикла "Винил". Гостей ждёт атмосфера 1960 годов. Начало в 20:00, стоимость билета 10 рублей."С 16 по 27 марта пройдёт фестиваль "Театральная весна". Всего критиками в Красноярском крае было отсмотрено целых 50 спектаклей с ноября по февраль 2018 года. Из 50 спектаклей 16 вошли в фестивальную программу и будут показаны на площадках города Красноярска", - сообщила и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.







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