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16.03.18 08:47 Красноярцы жалуются на скользкие тротуары





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"Целый месяц проболела - упала. У нас многие старушки по два раза ноги ломали", - сетует пенсионерка Раиса Лучникова.



В администрации Красноярска сообщили, что выпавшие осадки сложно убрать за один раз. В их ведении площадь в 15 миллионов квадратных метров улиц и пешеходных дорожек. "За те снегопады, которые прошли в праздничные дни, мы хорошо убрали улично-дорожную сеть. В понедельник я поставил задачу подрядчикам, управлению дорог и департаменту горхозяйства приступить к активной уборке тротуаров. Объём очень большой, определяется он в миллионах квадратных метров", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.



В мэрии готовятся к закупке новой техники на 900 миллионов рублей. В том числе и компактных тротуарных механизмов, которые сделают пешие прогулки по мегаполису комфортнее. Ещё одна зона риска в городе - поймы малых рек. Сейчас коммунальщики очищают русло реки Бугач, потому что когда начнёт таять лёд, есть опасность затопления соседних огородов и частных жилых домов. Такие же работы проводят на реке Кача, чтобы избежать весеннего половодья.



Раиса Ивановна жалуется на скользкий тротуар на улице Советская. Зимой ходить приходилось по проезжей части. После уборки сугробов на асфальте всё равно осталась наледь, подсыпка не спасает. Пенсионерка купила в спортивном магазине шипы для обуви, чтобы не получить повторную травму."Целый месяц проболела - упала. У нас многие старушки по два раза ноги ломали", - сетует пенсионерка Раиса Лучникова.В администрации Красноярска сообщили, что выпавшие осадки сложно убрать за один раз. В их ведении площадь в 15 миллионов квадратных метров улиц и пешеходных дорожек. "За те снегопады, которые прошли в праздничные дни, мы хорошо убрали улично-дорожную сеть. В понедельник я поставил задачу подрядчикам, управлению дорог и департаменту горхозяйства приступить к активной уборке тротуаров. Объём очень большой, определяется он в миллионах квадратных метров", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.В мэрии готовятся к закупке новой техники на 900 миллионов рублей. В том числе и компактных тротуарных механизмов, которые сделают пешие прогулки по мегаполису комфортнее. Ещё одна зона риска в городе - поймы малых рек. Сейчас коммунальщики очищают русло реки Бугач, потому что когда начнёт таять лёд, есть опасность затопления соседних огородов и частных жилых домов. Такие же работы проводят на реке Кача, чтобы избежать весеннего половодья. Роман РЫКОВ

















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