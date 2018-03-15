В Красноярском крае фельдшеры будут получать по полмиллиона рублей за переезд на работу в сельскую местность. Напомним, программа "Земский доктор" действует с 2012 года. Однако с этого года условия осуществления единовременных компенсационных выплат изменились - раньше на подъёмные имели право только врачи, теперь к ним добавился и средний медицинский персонал.
Выплата предоставляется в размере одного миллиона рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам. Возраст претендента - до 50 лет. Медик должен будет отработать в сельской больнице пять лет, либо вернуть деньги в случае увольнения.