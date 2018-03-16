НОВОСТИ | Общество













16.03.18 08:50 Сквер "Фестивальный" в Октябрьском районе может быть благоустроен





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Но вскоре унылые пейзажи могут измениться до неузнаваемости. В 2018 власти планируют благоустроить 10 зелёных зон города. "Была проведена работа с архитекторами, подготовлены дизайн-проекты, проведены общественные обсуждения с жителями по каждому скверу", - сообщил глава Октябрьского района Красноярска Игорь Ким.



Расположен сквер "Фестивальный" у института железнодорожного транспорта. Поэтому пожеланий к благоустройству было больше всего от студенческой молодёжи.

По планам здесь может появиться детский городок, беговая дорожка, место для настольного тенниса и даже выставочная площадь. Всего в Красноярске созданы проекты изменения 18 зелёных зон в городе, но реализуют из них только 10. Выберут их сами жители - проголосовать за сквер у вашего дома можно 18 марта на избирательных участках. Сегодня молодёжь Октябрьского района устроила флешмоб - они надеются, что "Фестивальный" выиграет свой шанс на преображение.



Маленькая Лиза с бабушкой и дедушкой каждый день бывает в сквере "Фестивальный". Детских площадок в округе не найти, единственное развлечение - бросать хлеб птицам. "Каждый день здесь ходим, голубей кормим. А больше и заняться нечем. Тут много детей гуляет, особенно летом. Просто ходят, гуляют и всё", - сетует житель Октябрьского района Красноярска Николай Страмбовский.Но вскоре унылые пейзажи могут измениться до неузнаваемости. В 2018 власти планируют благоустроить 10 зелёных зон города. "Была проведена работа с архитекторами, подготовлены дизайн-проекты, проведены общественные обсуждения с жителями по каждому скверу", - сообщил глава Октябрьского района Красноярска Игорь Ким.Расположен сквер "Фестивальный" у института железнодорожного транспорта. Поэтому пожеланий к благоустройству было больше всего от студенческой молодёжи.По планам здесь может появиться детский городок, беговая дорожка, место для настольного тенниса и даже выставочная площадь. Всего в Красноярске созданы проекты изменения 18 зелёных зон в городе, но реализуют из них только 10. Выберут их сами жители - проголосовать за сквер у вашего дома можно 18 марта на избирательных участках. Сегодня молодёжь Октябрьского района устроила флешмоб - они надеются, что "Фестивальный" выиграет свой шанс на преображение. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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