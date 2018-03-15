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15.03.18 17:41 В Якутске самолёт рассыпал по взлётной полосе золотые слитки





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По некоторым данным, на борту были золотые слитки, бриллианты и платина. Однако по другим источником, самолёт вёз серебро. Весь груз уже собран.







Летевший в Красноярск самолёт разбросал золотые слитки по взлётной полосе. Инцидент произошёл в Якутске. Самолёт Ан-12 авиакомпании "Нимбус" должен был привезти в Красноярск более 9 тонн драгметаллов с чукотского рудника "Купол". В Якутске самолёт совершил посадку для дозаправки, но при взлёте из-за неправильной фиксации груза у него оторвало часть грузового люка. Через пролом часть драгоценного груза рассыпалась по полосе. Ан-12 приземлился в аэропорту Маган в Якутске.По некоторым данным, на борту были золотые слитки, бриллианты и платина. Однако по другим источником, самолёт вёз серебро. Весь груз уже собран.











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