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16.03.18 09:05 Пресс-конференция первого заместителя главы Красноярска Владислава Логинова





Администрация Красноярска выбрала подрядчиков на ремонт дорог, а реконструкция Коммунального моста отложена на следующий год. Мегополис готовится к паводкам и борется с наледью. Подробности с пресс-конференции первого замглавы краевого центра Владислава Логинова.







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