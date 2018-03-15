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НОВОСТИ | Общество





15.03.18 19:12 В Красноярске прошёл флешмоб за благоустройство сквера "Серебряный"



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С высоты птичьего полёта видно: молодёжь Октябрьского района выстроилась в дату - 18 марта. В этот день решится судьба места, в котором они хотят проводить своё свободное время.

Сквер "Серебряный" очень популярен у местных жителей, ведь это единственный зелёный оазис на несколько кварталов вокруг. Но увы, с точки зрения благоустройства он оставляет желать лучшего: обветшалая спортивная площадка, скамейки - это, пожалуй, всё, что здесь есть.

Огромная площадь сквера позволяет разместить здесь спортивные тренажёры, фонтаны, детскую игровую зону, место для выгула собак и даже городской сад. Всё это здесь может появиться. Соответствующий дизайн-проект уже разработан архитекторами. И повезло не только скверу "Серебряный", аналогичные задумки есть для зелёных зон в каждом районе краевого центра.

"Всего по городу выбрано 18 объектов для благоустройства - существующих скверов. Из них по результатам голосования 18 марта будут выбраны 10 объектов, набравшие наибольшее количество голосов", - пояснил глава Октябрьского района Красноярска Игорь Ким.

Увидеть, какие преображения ждут ваш сквер, можно на сайте 24благоустройство.рф. А чтобы поддержать преобразование зелёной зоны возле вашего дома, достаточно отдать за него свой голос на избирательном участке в воскресенье, 18 марта.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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