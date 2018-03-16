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|16.03.18 09:00 Глава региона и начальник краевой полиции проверили готовность избирательных участков
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс и начальник краевой полиции Александр Речицкий проверили готовность красноярских избирательных участков к предстоящим выборам Президента России. В первую очередь руководителей интересовало, как организованы вопросы безопасности.
Всего в крае 18 марта откроется 2202 участковые избирательные комиссии, полиция возьмёт их под охрану ровно за сутки до голосования. Как отметили в краевом управлении внутренних дел, вопросы досмотра надо будет несколько скорректировать.
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