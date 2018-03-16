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| НОВОСТИ | Общество
Сбор средств в помощь больным детям
|16.03.18 16:21 Поможем вместе: Саше Синяковой нужны средства на лечение остеогенеза
В Красноярске живёт хрустальная девочка - Саша Синякова. Из-за несовершенного остеогенеза у неё очень хрупкие кости. Мама Саши рассказывает, беременность протекала нормально, но родилась девочка с гематомами на голове и смещением позвонков шейного отдела. А ещё белки глаз у неё с рождения голубого цвета - врачи уверяли, это пройдёт, выписали домой без каких-либо рекомендаций. Через полтора месяца случился первый перелом. Папа взял Сашу за ручки после купания и у малышки сломалась правая плечевая кость.
"И в три месяца опять. Она лежала на диване, я к ней нагнулась поцеловать, она упёрлась ручками и ножками мне в грудь, был лёгкий толчок и произошло два перелома - правой кости руки и голени. Вот тогда мы забили тревогу", - рассказала мама Саши Валентина Романик.
Семья поехала в московскую клинику, где подтвердили диагноз и назначили курсовое лечение. Девочку нужно привозить в столицу один раз в два месяца, пока ей не исполнится три года. "Саша страдает врождённой хрупкостью костей средней тяжести. При адекватном лечении дети с такой формой живут полноценной жизнью, но если болезнью не заниматься, она может прогрессировать вплоть до инвалидности. Девочка уже перенесла четыре перелома. Необходимо поскорее начать лечение памидронатом и всячески стимулировать моторную деятельность", - пояснил педиатр клиники GMS Фёдор Катасонов.
Стоимость лечения - более миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Большую часть суммы соберут в благотворительном фонде "Русфонд". Не хватает 46 тысяч. Помочь маленькой Саше просто: для этого нужно отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Также можно перевести средства с помощью мобильного приложения. Есть и другие способы - все они на сайте Русфонда.
Вероника УСКОВА
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