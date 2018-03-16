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16.03.18 11:42 Глава региона призвал жителей края прийти на выборы





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Сегодня последний день предвыборной агитации. А уже завтра в России наступит так называемый "день тишины" накануне дня голосования. В это время законом запрещена любая предвыборная пропаганда и агитация. Выборы Президента Российской Федерации состоятся в воскресенье, 18 марта. В Красноярском крае откроются 2202 избирательных участка. Накануне глава региона Александр Усс обратился ко всем жителям Красноярского края.













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