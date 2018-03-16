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16.03.18 16:22 На участковые избирательные комиссии начали выдавать бюллетени





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"Завтра до 18.00 они должны отработать всё: у них должны быть готовы избирательные бюллетени, просчитаны, подсчитаны, должен быть оборудован зал для голосования, установлен КОИБ, то есть готовность №1 на 18.00. В это время они передают последнюю цифру избирателей, сколько внесено в избирательный список, и в 18-го стартуем", - пояснила председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Галина Кручко.







На участковые избирательные комиссии начали выдавать бюллетени. Напомним, 18 марта в Красноярском крае откроется 2202 участка. Транспортировка бюллетеней проходит под контролем полиции. После того как груз доставят по адресам, правоохранители незамедлительно приступят к охране помещений, в которых хранится избирательная документация. Члены комиссий уже приступили к обработке бюллетеней - на них необходимо поставить печати, наклеить голографические марки и тщательно пересчитать."Завтра до 18.00 они должны отработать всё: у них должны быть готовы избирательные бюллетени, просчитаны, подсчитаны, должен быть оборудован зал для голосования, установлен КОИБ, то есть готовность №1 на 18.00. В это время они передают последнюю цифру избирателей, сколько внесено в избирательный список, и в 18-го стартуем", - пояснила председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Галина Кручко.







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