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19.03.18 09:00 В новом терминале красноярского аэропорта заработали телескопические трапы





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Все устройства имеют разную длину. Это связано с особенностями перронов некоторых самолётов. Недоступны для обслуживания телетрапом только суда малой авиации. Внутри чудом инженерной мысли управляет всего один человек. Для этого работники аэропорта специально проходили обучение.



Всего в распоряжении аэропорта "Красноярск" шесть телетрапов. Правда, пока работают только два. "Оставшиеся телетрапы будут запущены после окончания работ по реконструкции пункта пропуска, обеспечивающего пограничный контроль международных рейсов, и окончания работ по перрону", - пояснил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.



По предварительным прогнозам, в новом терминале разрешат принимать и отправлять международные перелёты летом 2018 года. А пока наслаждаться удобством и комфортом быстрого перемещения из аэропорта в самолёт и наоборот могут только пассажиры внутренних рейсов.



Вот он, момент, которого сибиряки ждали так долго. Рукав телескопического трапа охватывает борт самолёта. Первый в истории Красноярска запуск устройства прошёл успешно. Пассажиры рейса Москва-Красноярск без проволочек, томительного ожидания автобуса и в лёгкой одежде отправляются прямиком на аэровокзал.Все устройства имеют разную длину. Это связано с особенностями перронов некоторых самолётов. Недоступны для обслуживания телетрапом только суда малой авиации. Внутри чудом инженерной мысли управляет всего один человек. Для этого работники аэропорта специально проходили обучение.Всего в распоряжении аэропорта "Красноярск" шесть телетрапов. Правда, пока работают только два. "Оставшиеся телетрапы будут запущены после окончания работ по реконструкции пункта пропуска, обеспечивающего пограничный контроль международных рейсов, и окончания работ по перрону", - пояснил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.По предварительным прогнозам, в новом терминале разрешат принимать и отправлять международные перелёты летом 2018 года. А пока наслаждаться удобством и комфортом быстрого перемещения из аэропорта в самолёт и наоборот могут только пассажиры внутренних рейсов. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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