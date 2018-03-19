Вот он, момент, которого сибиряки ждали так долго. Рукав телескопического трапа охватывает борт самолёта. Первый в истории Красноярска запуск устройства прошёл успешно. Пассажиры рейса Москва-Красноярск без проволочек, томительного ожидания автобуса и в лёгкой одежде отправляются прямиком на аэровокзал.
Все устройства имеют разную длину. Это связано с особенностями перронов некоторых самолётов. Недоступны для обслуживания телетрапом только суда малой авиации. Внутри чудом инженерной мысли управляет всего один человек. Для этого работники аэропорта специально проходили обучение.
Всего в распоряжении аэропорта "Красноярск" шесть телетрапов. Правда, пока работают только два. "Оставшиеся телетрапы будут запущены после окончания работ по реконструкции пункта пропуска, обеспечивающего пограничный контроль международных рейсов, и окончания работ по перрону", - пояснил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.
По предварительным прогнозам, в новом терминале разрешат принимать и отправлять международные перелёты летом 2018 года. А пока наслаждаться удобством и комфортом быстрого перемещения из аэропорта в самолёт и наоборот могут только пассажиры внутренних рейсов.