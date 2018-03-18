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19.03.18 09:00 Вести. Красноярск. События недели от 18.03.2018

В этом выпуске:



- Выбираем президента! Сегодня - день выборов. Голосование идёт на всех избирательных участках края.



- Риелторы ждут наплыва покупателей и отмечают: за прошлый год ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках уровнялись. А мы выяснили, какое жильё стало за год дешевле сразу на 20%.



- Снежные склоны, на которых будут кататься участники Универсиады-2019, оценили эксперты международного уровня. Однако трассы, которые подвели под соответствие мировым стандартам, оказались сложными для наших спортсменов. Расскажем об итогах тестовых соревнований.





- Выбираем президента! Сегодня - день выборов. Голосование идёт на всех избирательных участках края.- Риелторы ждут наплыва покупателей и отмечают: за прошлый год ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках уровнялись. А мы выяснили, какое жильё стало за год дешевле сразу на 20%.- Снежные склоны, на которых будут кататься участники Универсиады-2019, оценили эксперты международного уровня. Однако трассы, которые подвели под соответствие мировым стандартам, оказались сложными для наших спортсменов. Расскажем об итогах тестовых соревнований.







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