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19.03.18 10:23 В Красноярске открыт новый сезон гонок на выживание





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После двухлетнего перерыва гонки на выживание снова в календаре соревнований. Вся трасса - метров 700, грязь со снегом. Участникам того и надо. Борьба идёт на каждом повороте.



Всего четыре заезда. К финишу желательно приехать первым или вторым, свои баллы гонщики зарабатывают, толкая и разворачивая друг друга. Первый заезд - проба сил и первое испытание трассы. У каждого гонщика своя тактика: кому-то удобнее сразу вырваться вперёд, кому-то лучше подождать, пока другие толкаются. В первом заезде первым на финиш приехал Николай Анпилогов.



Короткий перерыв, гонщики обследуют машины. Среди участников одна дама. На борту гордая подпись - Лариса Боева. Рядом дыры и вмятины. Лариса борется до конца, муж только даёт советы.



Сезон гонок на выживание открыт. Всего будет шесть этапов, по результатам лучших пяти судьи подведут итоги и осенью назовут победителя.



Какие марки у этих машин изначально - сейчас уже трудно понять: железный каркас, металлическая сетка. Сами гонщики уверяют, по ощущениям это танк и в то же время мотоцикл - ветер прямо в лицо.После двухлетнего перерыва гонки на выживание снова в календаре соревнований. Вся трасса - метров 700, грязь со снегом. Участникам того и надо. Борьба идёт на каждом повороте.Всего четыре заезда. К финишу желательно приехать первым или вторым, свои баллы гонщики зарабатывают, толкая и разворачивая друг друга. Первый заезд - проба сил и первое испытание трассы. У каждого гонщика своя тактика: кому-то удобнее сразу вырваться вперёд, кому-то лучше подождать, пока другие толкаются. В первом заезде первым на финиш приехал Николай Анпилогов.Короткий перерыв, гонщики обследуют машины. Среди участников одна дама. На борту гордая подпись - Лариса Боева. Рядом дыры и вмятины. Лариса борется до конца, муж только даёт советы.Сезон гонок на выживание открыт. Всего будет шесть этапов, по результатам лучших пяти судьи подведут итоги и осенью назовут победителя. Евгения ПЛОТНИКОВА











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