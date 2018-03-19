Какие марки у этих машин изначально - сейчас уже трудно понять: железный каркас, металлическая сетка. Сами гонщики уверяют, по ощущениям это танк и в то же время мотоцикл - ветер прямо в лицо.
После двухлетнего перерыва гонки на выживание снова в календаре соревнований. Вся трасса - метров 700, грязь со снегом. Участникам того и надо. Борьба идёт на каждом повороте.
Всего четыре заезда. К финишу желательно приехать первым или вторым, свои баллы гонщики зарабатывают, толкая и разворачивая друг друга. Первый заезд - проба сил и первое испытание трассы. У каждого гонщика своя тактика: кому-то удобнее сразу вырваться вперёд, кому-то лучше подождать, пока другие толкаются. В первом заезде первым на финиш приехал Николай Анпилогов.
Короткий перерыв, гонщики обследуют машины. Среди участников одна дама. На борту гордая подпись - Лариса Боева. Рядом дыры и вмятины. Лариса борется до конца, муж только даёт советы.
Сезон гонок на выживание открыт. Всего будет шесть этапов, по результатам лучших пяти судьи подведут итоги и осенью назовут победителя.