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19.03.18 09:16 Вести. Красноярск. События недели от 18.03.2018 (спецвыпуск)





- На участках с раннего утра. Жители края проголосовали на выборах президента Российской Федерации.



- Комфортная среда. В Красноярске определяли, какие скверы и парки появятся в городе в ближайшее время.



- Первые цифры. В краевой избирательной комиссии озвучили предварительные итоги голосования.- На участках с раннего утра. Жители края проголосовали на выборах президента Российской Федерации.- Комфортная среда. В Красноярске определяли, какие скверы и парки появятся в городе в ближайшее время.







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