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19.03.18 11:42 Канские крыши не выдерживают тяжести снега





Фото Фото: Zapad24.ru



То ли землетрясение, то ли война, - мелькнуло в головах у жителей двух пятиэтажек ночью, когда люди проснулись от жуткого грохота. С утра с потолка начал капать дождь. Забравшись на крышу, обнаружили - половины кровли просто нет. 30-летний шифер не выдержал тяжёлой снежной ноши.



Треснули под весом снега и деревянные беседки в двух детских садах. Страшно представить, сколько могло бы быть жертв, если бы в момент обрушения оказалась на прогулке группа. Повезло - навесы рухнули в воскресенье.



"Высота данных теневых навесов очень приличная. Выводить на кровлю людей, чтобы счистить, проблематично", - пояснила заместитель директора МКУ РМЦ "Ресурсно-методический центр" Елена Рузаева.



Пока взрослым проблематично, над детьми каждый день нависает снежная угроза. Ведь белые шапки сегодня на всех верандах. Решать проблему не хотят и крупные городские коммунальщики. "Хождение по шиферной кровле запрещено. Потому что в такое время года, когда шифер мёрзлый, он ломается, и если какие-то действия производят, шифер лопается. Верхние этажи затапливаются дождевыми водами и жители начинают жаловаться", - пояснил начальник ООО "Жилсервис плюс" Владимир Зыков.



"Сегодня работает программа капитального ремонта, люди за это деньги платят. Платить надо вовремя, чтобы ремонт делался своевременно, тогда таких ситуаций не будет", - добавил директор ООО "ЖЭК" Денис Дерлам.



Снег местами убирают с помощью автовышек. Но сил, очевидно, не хватает. И главное, в регион идёт потепление, уже через пару дней все эти массы превратятся в сотни сосулек. Тогда по Канску, как по стройке, передвигаться без касок будет небезопасно.



То ли землетрясение, то ли война, - мелькнуло в головах у жителей двух пятиэтажек ночью, когда люди проснулись от жуткого грохота. С утра с потолка начал капать дождь. Забравшись на крышу, обнаружили - половины кровли просто нет. 30-летний шифер не выдержал тяжёлой снежной ноши.Треснули под весом снега и деревянные беседки в двух детских садах. Страшно представить, сколько могло бы быть жертв, если бы в момент обрушения оказалась на прогулке группа. Повезло - навесы рухнули в воскресенье."Высота данных теневых навесов очень приличная. Выводить на кровлю людей, чтобы счистить, проблематично", - пояснила заместитель директора МКУ РМЦ "Ресурсно-методический центр" Елена Рузаева.Пока взрослым проблематично, над детьми каждый день нависает снежная угроза. Ведь белые шапки сегодня на всех верандах. Решать проблему не хотят и крупные городские коммунальщики. "Хождение по шиферной кровле запрещено. Потому что в такое время года, когда шифер мёрзлый, он ломается, и если какие-то действия производят, шифер лопается. Верхние этажи затапливаются дождевыми водами и жители начинают жаловаться", - пояснил начальник ООО "Жилсервис плюс" Владимир Зыков."Сегодня работает программа капитального ремонта, люди за это деньги платят. Платить надо вовремя, чтобы ремонт делался своевременно, тогда таких ситуаций не будет", - добавил директор ООО "ЖЭК" Денис Дерлам.Снег местами убирают с помощью автовышек. Но сил, очевидно, не хватает. И главное, в регион идёт потепление, уже через пару дней все эти массы превратятся в сотни сосулек. Тогда по Канску, как по стройке, передвигаться без касок будет небезопасно. Мария СЕМЁНОВА











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