РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





19.03.18 11:42 Канские крыши не выдерживают тяжести снега



Фото
Фото: Zapad24.ru

То ли землетрясение, то ли война, - мелькнуло в головах у жителей двух пятиэтажек ночью, когда люди проснулись от жуткого грохота. С утра с потолка начал капать дождь. Забравшись на крышу, обнаружили - половины кровли просто нет. 30-летний шифер не выдержал тяжёлой снежной ноши.

Треснули под весом снега и деревянные беседки в двух детских садах. Страшно представить, сколько могло бы быть жертв, если бы в момент обрушения оказалась на прогулке группа. Повезло - навесы рухнули в воскресенье.

"Высота данных теневых навесов очень приличная. Выводить на кровлю людей, чтобы счистить, проблематично", - пояснила заместитель директора МКУ РМЦ "Ресурсно-методический центр" Елена Рузаева.

Пока взрослым проблематично, над детьми каждый день нависает снежная угроза. Ведь белые шапки сегодня на всех верандах. Решать проблему не хотят и крупные городские коммунальщики. "Хождение по шиферной кровле запрещено. Потому что в такое время года, когда шифер мёрзлый, он ломается, и если какие-то действия производят, шифер лопается. Верхние этажи затапливаются дождевыми водами и жители начинают жаловаться", - пояснил начальник ООО "Жилсервис плюс" Владимир Зыков.

"Сегодня работает программа капитального ремонта, люди за это деньги платят. Платить надо вовремя, чтобы ремонт делался своевременно, тогда таких ситуаций не будет", - добавил директор ООО "ЖЭК" Денис Дерлам.

Снег местами убирают с помощью автовышек. Но сил, очевидно, не хватает. И главное, в регион идёт потепление, уже через пару дней все эти массы превратятся в сотни сосулек. Тогда по Канску, как по стройке, передвигаться без касок будет небезопасно.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .