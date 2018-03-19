В Красноярском крае продолжают подводить итоги выборов президента. Предварительные данные показывают, Владимир Путин набрал 74% голосов и занимает первое место. Второе и третье за кандидатами Грудининым и Жириновским - почти 13% и 7% соответственно. Явка в Красноярском крае составила 60%. В лидерах по явке оказались северные территории. По голосованию за главного претендента Красноярский край входит в тройку лидеров по Сибири.
"С точки зрения подведения итогов: два дня даётся территориальным избирательным комиссиям, чтобы подвести итоги и подписать протоколы, и двое суток, т.е. до 22-го числа, чтобы принять собственные решения", - пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.