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20.03.18 09:00 Брифинг председателя избирательной комиссии Красноярского края Алексея Подушкина





В Крайизбиркоме рассказали о предварительных результатах выборов Президента России. Явка на участки оказалась рекордной. А своё доверие действующему президенту выразило большее число избирателей, чем это было на прошлых выборах в 2012 году.







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