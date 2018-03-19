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19.03.18 11:48 Дивногорский сноубордист стал вторым на кубке мира в Германии





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В Германии разыгран кубок мира по сноуборду. Спортсмен из Дивногорска Дмитрий Логинов занял второе место в итоговой таблице. На последнем этапе спортсменка из Новосибирска Алёна Заварзина стала второй, в общем зачёте кубка у неё шестое место. Алёна даёт параллельный зачёт Красноярскому краю.













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