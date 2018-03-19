НОВОСТИ | Общество













19.03.18 17:48 Обитателей заповедника "Столбы" терроризируют бродячие собаки





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Сотрудники не скрывают недовольства действиями мэрии по контролю за популяцией бродячих животных в Красноярске. Кроме этого, Столбы находятся буквально в городской черте и многочисленные посетители часто прикармливают бездомных псов. Но основная причина в бездействии городских властей, заявили в администрации заповедника.







На Столбах стало больше бродячих собак. На подходах к заповеднику уже замечены несколько больших стай - до шести особей. Они нападают на животных. За два месяца были обнаружены две маралухи и косуля, которых загрызли одичавшие собаки.Сотрудники не скрывают недовольства действиями мэрии по контролю за популяцией бродячих животных в Красноярске. Кроме этого, Столбы находятся буквально в городской черте и многочисленные посетители часто прикармливают бездомных псов. Но основная причина в бездействии городских властей, заявили в администрации заповедника.







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