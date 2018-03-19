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НОВОСТИ | Общество





19.03.18 17:49 Красноярцы бесплатно и без записи могут пройти флюорографию



Фото
Десятки человек в очереди, и подходят всё новые. У флюоромобиля в Свердловском районе ажиотаж. Пройти обследование и проверить лёгкие можно без предварительной записи, достаточно принести с собой только паспорт.

Такие мобильные пункты разъехались по разным районам Красноярска. Это акция накануне дня борьбы с туберкулёзом. Нередко заражённые даже не знают о своём диагнозе. По статистике, мужчины болеют в 2,5 раза чаще, чем женщины. Врачи объясняют это пристрастием к вредным привычкам и тем, что сильный пол больше нервничает. В Красноярске всё больше людей участвуют в акции.

"В прошлом году у нас было порядка 1500 таких людей. Из них у 17 пациентов была диагностирована патология в лёгочной ткани, у 4 туберкулёз", - сообщила заместитель главного врача краевого противотуберкулёзного диспансера №1 Елена Струина.

Мобильные пункты появятся или уже появились в Центральном районе на улице Разина, в Свердловском - на Ключевской и Тимошенкова, в Ленинском - на Глинки. Уровень заболеваемости туберкулёзом в Красноярском крае в полтора раза выше, чем в среднем по России. При том, что профилактика даёт свои плоды: за последние три года число заболевших удалось снизить почти на треть. И позитивная тенденция сохраняется.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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