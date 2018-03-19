НОВОСТИ | Общество













19.03.18 17:45 На подъездах к аэропорту вводятся новые правила





Фото



Чтобы подвезти пассажиров прямо к дверям аэровокзала, даётся всего 10 минут. Чуть замешкался - и парковка становится платной: 200 рублей в час. Чтобы система заработала полностью, дирекция воздушной гавани приобрела эвакуатор с камерой фотофиксации. Патрулироваться будет прилегающая дорога. Там уже заботливо установлены знаки, запрещающие остановку.



"Он автоматически фиксирует нарушения. Оператору достаточно нажать одну кнопку, идёт запись и в течение пяти минут нужно проехать два раза. Если за это время машина не двигалась, на неё выписывается штраф", - пояснил руководитель парковочного комплекса Виктор Шилов.



Ещё один уровень защиты от любителей разгружаться прямо на проезжей части - алюминиевая изгородь высотой в полтора метра. Перелезть через неё с сумками будет очень непросто.



В дирекции аэропорта уверены, что таксисты и провожающие водители быстро освоят систему. "С 1 февраля парковкой воспользовались более 50 тысяч человек, 93% из которых выехали бесплатно. За парковку заплатили чуть менее 7%. Цифры говорят сами за себя", - отметил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.



К слову, пока эвакуатор работает в тестовом режиме. "Письма счастья" начнут слать нарушителям с 26 марта.



Красноярец Роман привёз в аэропорт друзей. Предпочёл высадить их прямо на дороге. Брать карточку и заезжать за шлагбаумы не рискнул - слишком сложная система.Чтобы подвезти пассажиров прямо к дверям аэровокзала, даётся всего 10 минут. Чуть замешкался - и парковка становится платной: 200 рублей в час. Чтобы система заработала полностью, дирекция воздушной гавани приобрела эвакуатор с камерой фотофиксации. Патрулироваться будет прилегающая дорога. Там уже заботливо установлены знаки, запрещающие остановку."Он автоматически фиксирует нарушения. Оператору достаточно нажать одну кнопку, идёт запись и в течение пяти минут нужно проехать два раза. Если за это время машина не двигалась, на неё выписывается штраф", - пояснил руководитель парковочного комплекса Виктор Шилов.Ещё один уровень защиты от любителей разгружаться прямо на проезжей части - алюминиевая изгородь высотой в полтора метра. Перелезть через неё с сумками будет очень непросто.В дирекции аэропорта уверены, что таксисты и провожающие водители быстро освоят систему. "С 1 февраля парковкой воспользовались более 50 тысяч человек, 93% из которых выехали бесплатно. За парковку заплатили чуть менее 7%. Цифры говорят сами за себя", - отметил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.К слову, пока эвакуатор работает в тестовом режиме. "Письма счастья" начнут слать нарушителям с 26 марта. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













