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19.03.18 17:41 Как красноярцы голосовали на президентских выборах



Фото
В день выборов в крае работало более 2000 избирательных участков, из них 24 временных. Дополнительный пункт в аэропорту - голосуют сотрудники, экипажи, кто в этот день на смене, пассажиры, у кого рейс в первой половине дня. Бюллетень можно было заполнить даже в роддоме.

В режиме онлайн картинку с избирательных участков передавали 1600 видеокамер. Самые активные избиратели - в Северо-Енисейском районе. В краевом центре с утра проголосовал врио губернатора Александр Усс. На участок пришёл вместе с супругой. Мэр Сергей Ерёмин - в компании дочек, старшая в этом году голосует впервые. Депутат Госдумы Пётр Пимашков - с пятилетней внучкой. Несмотря на травму, на свой участок приехал серебряный призёр Олимпийских игр Николай Олюнин. В Красноярске за несколько часов до своего концерта голосовал Олег Газманов.

Тем, кто не нашёл себя в списках, таких около 100 человек, пришлось писать заявление. В крае за воскресенье зафиксировано 28 замечаний. Серьёзных нарушений нет. Параллельно с голосованием за Президента России жители городов и крупных посёлков края выбирали, какие скверы следует благоустроить уже в этом году. Итоги голосования по паркам и скверам подведут в ближайшее время.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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