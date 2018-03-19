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19.03.18 17:40 В Красноярском крае за Владимира Путина проголосовали более 74% избирателей





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"В списки избирателей включено было по итогам 2.100.869 избирателей. Приняли участие в выборах 1.267.615 избирателей, что составило 60,34% от числа избирателей", - сообщил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.







В Красноярском крае за Владимира Путина проголосовали более 74% избирателей. Это третий результат в Сибири. В Тыве за действующего президента отдали голоса почти 92% процента избирателей, в Кемеровской области - 85. Явка по сравнению с выборами 2012 года выросла."В списки избирателей включено было по итогам 2.100.869 избирателей. Приняли участие в выборах 1.267.615 избирателей, что составило 60,34% от числа избирателей", - сообщил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.











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