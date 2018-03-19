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19.03.18 17:43 В Красноярске задержали банду взломщиков банкоматов





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"В отношении двух задержанных молодых людей и 50-летнего ранее неоднократно судимого мужчины выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.







В Красноярске с поличным задержана банда взломщиков платёжных терминалов. Трое подозреваемых орудовали по ночам в краевом центре и Берёзовке. При помощи подручных инструментов и компьютерных программ они потрошили банкоматы. По предварительным данным, пострадали восемь устройств, сумма ущерба - 15 миллионов рублей. У задержанных обнаружены два дорогостоящих автомобиля. Возбуждено дело по статье "кража"."В отношении двух задержанных молодых людей и 50-летнего ранее неоднократно судимого мужчины выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.











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