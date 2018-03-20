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НОВОСТИ | Общество





20.03.18 08:53 В Красноярск идёт существенное потепление



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Предстоящая неделя в Красноярске станет разнообразной на погодные явления и в связи с этим очень опасной. Первым краевой центр посетит штормовой ветер.

"Самый спокойный ветровой режим будет в среду и в четверг. В остальные дни ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду. Во вторник по территориям будет очень сильный ветер - до 23-28 метров в секунду, это опасное явление", - сообщила ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.

Жителям рекомендуют держаться подальше от хрупких конструкций и деревьев. Но вместе с ветром в Красноярске ожидается и снегопад с дождём, который превратит городские дороги в каток. К слову, в последние дни гололедица для краевого центра привычное явление. Всему виной талые воды, которые днём заливают улицы, а ночью замерзают. Колебания температур уже негативно сказались на дорожной обстановке: сегодня утром на Брянской на обледенелой дороге закрутило и выкинуло в кювет иномарку. К счастью, пострадавших нет. В пятницу воды в городе может стать ещё больше - днём потеплеет до +15оС. Сообщать о подтоплениях жителей просят по телефону 005, работают 36 водокачек.

"Нужно понимать, что откачать одномоментно все лужи невозможно. Поэтому в первую очередь откачивают на проезжей части, где большой поток общественного транспорта и пешеходов. И там, где сложные и опасные участки", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

Но если в Красноярске сильных паводков всё же не ожидается, снега этой зимой выпало меньше обычного, то на юге региона, где в горах лежит около 100% запасов осадков и в пятницу потеплеет до +18оС, ситуация сложнее. Чтобы не уйти под воду, жителям нужно уже сегодня подготовить свои участки.

"Необходимо убрать снег, сделать различные стоковые канавы, пробить переливы в дорогах", - напомнил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.

Ещё одна большая опасность весной - лёд на реках. Именно в такие тёплые дни он становится рыхлым и хрупким. Поэтому любителям посидеть у лунок с удочками рекомендуют уже сейчас закрывать рыболовный сезон, иначе они рискуют открыть купальный.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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