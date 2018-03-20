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20.03.18 08:48 Красноярец два часа просидел на опоре ЛЭП



Фото
В таком положении, почти не двигаясь, мужчина сидит уже больше часа. У него с собой бутылка воды, а также рюкзак, который он уронил на нижний ярус опоры. По словам очевидцев, он сбрасывал на землю рисунки странного содержания. Из-за того, что мужчина находится в опасной близости от проводов, все окрестные дома обесточены.

На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. У подножья опоры мгновенно собралась толпа зевак. Всё это время внешне покоритель ЛЭП вёл себя спокойно, ничего не требовал, причин своего странного поступка не объяснял.

Когда прибыла спецтехника, мужчина занервничал и попытался дотянуться до проводов. Спасатели поднялись к нему по выдвижной лестнице и начали переговоры. Через несколько минут молодой человек согласился покинуть высоту и не торопясь спустился к уже поджидавшим его стражам порядка.

"Он сказал: я просто испугался, я бы давно слез. Специалисты МРСК говорят, залезть - без проблем, зато слезать с такой высоты очень страшно", - пояснил начальник группы аварийно-спасательных работ ГО и ЧС Сергей Тяжкий.

Страх высоты привёл к тому, что жители нескольких десятков домов больше двух часов сидели без света. "Для того чтобы сохранить ему жизнь и здоровье, были приняты меры по отключению высоковольтной линии 110 киловольт. Отключение произошло части улиц по Железнодорожному району и части Октябрьского", - сообщил главный инженер филиала "Красноярскэнерго" Роман Дудин.

После проведения спасательной операции свет в дома вернули. А горе-эквилибриста сотрудники полиции передали в руки медиков. Сейчас им предстоит выяснить, что заставило мужчину устроить смертельно опасное шоу.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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