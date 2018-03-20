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20.03.18 11:41 На выезде из Ачинска опрокинулся битумовоз





Фото Фото: Ачинск Автоканал



На выезде из Ачинска опрокинулся битумовоз и едва не загрязнил реку Салырка. ДТП произошло на светофоре. Из-за гололедицы тягач и автоцистерна съехали в кювет. Повредилась бочка со стройматериалом. Спасателям пришлось соорудить дамбу из снега, чтобы вещество не попало в водоём.







На выезде из Ачинска опрокинулся битумовоз и едва не загрязнил реку Салырка. ДТП произошло на светофоре. Из-за гололедицы тягач и автоцистерна съехали в кювет. Повредилась бочка со стройматериалом. Спасателям пришлось соорудить дамбу из снега, чтобы вещество не попало в водоём.











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