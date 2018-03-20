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20.03.18 11:40 Экс-замначальника красноярской дирекции РЖД осуждён за махинации





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"Приговор в законную силу ещё не вступил. При этом стоит отметить, что в отношении Ионши проводятся следственные действия ещё по двум уголовным делам. По ч.1 ст.285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями и по ч.3 ст.160 - присвоение или растрата", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.











В Красноярске к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении за подстрекательство к злоупотреблению полномочиями приговорён экс-замначальника Красноярской дирекции РЖД по капитальному строительству Альберт Ионша. Как пояснили в управлении ФСБ по Красноярскому краю, в 2015 году осуждённый несколько раз принуждал своих заместителей к заключению поддельных договоров с подрядчиками во время строительства вторых железнодорожных путей на участке Междуреченск-Тайшет. Фактически работы не выполнялись, но акты приёмки работ были подписаны и на счета подрядчиков было перечислено 700 миллионов рублей. Таким образом Ионша якобы стремился показать себя успешным руководителем, способным выполнять возложенные на него задачи."Приговор в законную силу ещё не вступил. При этом стоит отметить, что в отношении Ионши проводятся следственные действия ещё по двум уголовным делам. По ч.1 ст.285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями и по ч.3 ст.160 - присвоение или растрата", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.







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