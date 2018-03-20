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20.03.18 17:48 Главный врач федерального кардиоцентра ответил на вопросы жителей края





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Валерий Сакович, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска: "В конце прошлого года мы сделали несколько пересадок сердца. Мы готовы производить операции уже у плода с врождёнными пороками сердца, чтобы при рождении мы получали определённый эффект и была возможность уже радикально прооперировать маленького человека, в отличие от того, что если он рождается с пороком сердца, мы уже радикально помочь ему не можем, поскольку он родился с тем, с чем родился".







Обследовать сердце нужно регулярно - раз в год, а бокал красного вина в день способен укрепить его работу. Главный врач федерального кардиоцентра Валерий Сакович провёл прямую линию и ответил на вопросы жителей Красноярского края. Ежегодно в краевом центре обследуют более 12 тысяч пациентов. Сегодня кардиохурирги проводят уникальные операции с применением современного оборудования."В конце прошлого года мы сделали несколько пересадок сердца. Мы готовы производить операции уже у плода с врождёнными пороками сердца, чтобы при рождении мы получали определённый эффект и была возможность уже радикально прооперировать маленького человека, в отличие от того, что если он рождается с пороком сердца, мы уже радикально помочь ему не можем, поскольку он родился с тем, с чем родился".











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