НОВОСТИ | Экономика













20.03.18 17:48 Администрация Канска оплатила фиктивную уборку улиц





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В Канске прокуратура выявила фиктивные работы по очистке дорог в январе и феврале этого года. Администрация города оплатила уборку 37 улиц от снега на сумму 10 миллионов рублей. Однако сотрудники юстиции установили, что работы эти не проводились. Надзорный орган требует привлечь виновных должностных лиц.











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